Премьер Словакии назвал стабильные поставки газа итогом визита в РФ

Он подчеркнул, что цель визита в Москву достигнута, передает корреспондент The Moscow Post. Премьер также обвинил Украину в нанесении ущерба Словакии из-за её отказа продлить соглашение о транзите российского газа через свою территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии