350 тысяч жителей Татарстана приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

Фото предоставлено Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан В Татарстане завершился ежегодный санитарно-экологический двухмесячник, проходивший с 1 апреля по 31 мая в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
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