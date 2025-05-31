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Татар-информ

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350 тысяч жителей Татарстана приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

350 тысяч жителей Татарстана приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

Фото предоставлено Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан В Татарстане завершился ежегодный санитарно-экологический двухмесячник, проходивший с 1 апреля по 31 мая в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

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