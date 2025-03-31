Голова неизвестного божества, найденная близ Херсонеса, вызвала споры учёных

Голова неизвестного божества, найденная близ Херсонеса, вызвала споры учёныхАртефакт археологи обнаружили в прошлом полевом сезоне на улице Древняя в Севастополе, и пока пытаются понять, какую роль играл культ этого божества, рассказал директор Института археологии Крыма Российской академии наук … .