БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Для чего ЦРУ раскачивает водную проблему в Афганистане и Центральной Азии?

Для чего ЦРУ раскачивает водную проблему в Афганистане и Центральной Азии?

Пока весь мир погрузился в активное обсуждение разного рода международных событий, широко освещаемых в массмедийном пространстве, более чем незаметно прошло одно мероприятие, напрямую затрагивающее стратегические интересы стран Центральной Азии.

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