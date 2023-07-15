Для чего ЦРУ раскачивает водную проблему в Афганистане и Центральной Азии?

Пока весь мир погрузился в активное обсуждение разного рода международных событий, широко освещаемых в массмедийном пространстве, более чем незаметно прошло одно мероприятие, напрямую затрагивающее стратегические интересы стран Центральной Азии.
Пока весь мир погрузился в активное обсуждение разного рода международных событий, широко освещаемых в массмедийном пространстве, более чем незаметно прошло одно мероприятие, напрямую затрагивающее стратегические интересы стран Центральной Азии.
Свежие комментарии