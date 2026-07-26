Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации погиб 21 ребенок. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в региона Юлия Сажаева в беседе с ТАСС, четверо из них стали жертвами удара по турбазам в Кирилловке.