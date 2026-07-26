Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО

Стало известно число погибших от атак ВСУ детей в Запорожье с начала СВО

Из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации погиб 21 ребенок. Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в региона Юлия Сажаева в беседе с ТАСС, четверо из них стали жертвами удара по турбазам в Кирилловке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии