Дымчатый подберёзовик: как отличить многоликий гриб от обычного и почему это так непросто

Каждый выезд за грибами в пик сезона — это маленькая драма с непредсказуемым финалом. Особенно когда решаешь отправиться в места, где раньше не бывал, и ставишь перед собой не просто задачу набрать корзину, а найти конкретный, почти легендарный вид.