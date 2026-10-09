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Туризм и География

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Дымчатый подберёзовик: как отличить многоликий гриб от обычного и почему это так непросто

Дымчатый подберёзовик: как отличить многоликий гриб от обычного и почему это так непросто

Каждый выезд за грибами в пик сезона — это маленькая драма с непредсказуемым финалом. Особенно когда решаешь отправиться в места, где раньше не бывал, и ставишь перед собой не просто задачу набрать корзину, а найти конкретный, почти легендарный вид.

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