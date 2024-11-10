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Царьград

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"Тут же соберёт все возможные площадки…" Вася Обломов "предсказал" возвращение в Россию артистов-релокантов

"Тут же соберёт все возможные площадки…" Вася Обломов "предсказал" возвращение в Россию артистов-релокантов

"Тут же соберёт все возможные площадки…" Кумир либеральной публики музыкант Вася Обломов с уверенностью "предсказал" возвращение в Россию артистов-релокантов.

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