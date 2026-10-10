⚡️В ночь на 10 октября ВСУ направили в регионы РФ 560 беспилотников. Как сообщает Минобороны, Волгоградская область в числе субъектов, где ликвидированы вражеские дроны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым