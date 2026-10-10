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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡️В ночь на 10 октября ВСУ направили в регионы РФ 560 беспилотников. Как сообщает Минобороны, Волгоградская область в числе субъектов, где ликвидированы вражеские дроны.

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