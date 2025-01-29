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Госсекретарь Рубио и Кая Каллас договорились «продолжать максимальное давление» на Россию

Госсекретарь Рубио и Кая Каллас договорились «продолжать максимальное давление» на Россию

Новый государственный секретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе первой телефонной беседы договорились «продолжать оказывать максимальное давление» на Россию для достижения мира на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

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