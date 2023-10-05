Пчелы мельчают из-за глобального потепления

Как известно, глобальное потепление умеет много гитик. Помимо таких очевидных вещей, как изменение временного и пространственного распределения организмов, оно приводит к небольшим, на первый взгляд, сдвигам в их физиологии, морфологии и поведении.
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