Военное обозрение

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В районе Святогорской лавры начинается строительство моста для прогона бронетехники ВСУ к Кременной

В районе Святогорской лавры начинается строительство моста для прогона бронетехники ВСУ к Кременной

Специальная техника и строительные рабочие появились у Святогорской лавры. Об этом пишет Telegram-канал «Форпост», ссылаясь на источники.

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Комментарии
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Александр Александров
А этот мост, можно уничтожить?
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