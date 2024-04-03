Иноагент Галкин считает, что за замком в Грязях есть кому присмотреть

Подающий большие надежды своим покровителям комик-иноагент Максим Галкин, бежавший из России после начала операции ВС РФ по демилитаризации и де-нацификации Украины, уверил, что с их замком в деревне Грязи все в порядке.
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