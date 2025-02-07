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Суд постановил уничтожить вещдоки из дома расчленившего аспирантку историка Соколова

Суд постановил уничтожить вещдоки из дома расчленившего аспирантку историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил уничтожить вещественные доказательства, изъятые из квартиры бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) историка Олега Соколова, который в 2019 году убил и расчленил аспирантку.

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