Шиффрин одержала 80-ю победу на Кубке мира. До рекорда Вонн среди женщин – 2 победы, до абсолютного рекорда Стенмарка – 6

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 80-ю победу на этапах Кубка мира. Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге.
Популярные статьи
- Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»
- Дюков предложил исполкому РФС либо создать рабочую группу с УЕФА и ФИФА, либо голосовать по переходу в Азию. Гинер выступил за 1-й вариант
- Родриго о смерти Пеле: «Ты всегда будешь величайшим в истории. Покойся с миром, Король!»
Свежие комментарии