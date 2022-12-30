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Шиффрин одержала 80-ю победу на Кубке мира. До рекорда Вонн среди женщин – 2 победы, до абсолютного рекорда Стенмарка – 6

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 80-ю победу на этапах Кубка мира. Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге.

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