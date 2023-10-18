В двух областях Украины прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги

Сирены воздушной опасности звучат в ряде регионов Украины. Об этом пишут местные СМИ.По информации онлайн-карты Минцифры страны, красным цветом отмечены Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области, а также находящаяся под контролем Киева территория Запорожья.