Исследователи записали человеческий геном на кварцевый кристалл

Успешную запись человеческого генома на 5-дюймовый кварцевый кристалл осуществили исследователи из Саутгемптонского университета при помощи компании Helixworks Technologies, 22 сентября сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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