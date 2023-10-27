В Музее истории Екатеринбурга поддерживают киевский режим и глумятся над РПЦ за бюджетные деньги

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Если не могут справиться с такими элементарными проблемами может пора менять всю власть области, города, да и центральные системы власти страны, курирующие такие вопросы!!! Дожили! У нас же столько разных служб, которым подконтрольны эти вопросы, зачем их держат за наши народные деньги, налоги?! И, вообще, столько бардака в стране - с миграционными вопросами, мигрантами, и их детьми с беспределом, с Ельцин-центром и музеями Екатеринбурга, занимающими антигосударственной агитацией, с иноагентами, являющимися вражескими центрами против страны, да и целая куча вопросов... Кто и когда наведёт порядок в стране твёрдой рукой!!!