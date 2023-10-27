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В Музее истории Екатеринбурга поддерживают киевский режим и глумятся над РПЦ за бюджетные деньги

В Музее истории Екатеринбурга поддерживают киевский режим и глумятся над РПЦ за бюджетные деньги

Юрий Кот   Многострадальный Екатеринбург в очередной раз прогремел и даже не из-за Ельцин-центра.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Если не могут справиться с такими элементарными проблемами может пора менять всю власть области, города,  да и центральные системы власти страны, курирующие такие вопросы!!! Дожили! У нас же столько разных служб, которым подконтрольны эти вопросы, зачем их держат за наши народные деньги, налоги?! И, вообще, столько бардака в стране - с миграционными вопросами, мигрантами,  и их детьми с беспределом, с Ельцин-центром и музеями Екатеринбурга, занимающими антигосударственной агитацией, с иноагентами, являющимися вражескими центрами против страны, да и целая куча вопросов... Кто и когда наведёт порядок в стране твёрдой рукой!!!
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2 д.
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Это невероятно! И это в центре России?
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2 д.
вд
валерий двойнишников
Эта &quot;невероятность&quot; процветает в России более 20-ти лет и власть это устраивает.
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2 д.

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