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Российские военные в зоне СВО сами сделали робот-пулемёт: видео

В Сети недавно появилось видео, на котором можно наблюдать работу робота-пулемета, спроектированного и сваренного российскими военными в окопах в зоне СВО.

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