Глава УЕФА Чеферин указал, что в Европе полностью отсутствует свобода слова

Европейские власти лишили видных в обществе личностей права публично высказывать свое мнение. Такое заявление сделал президент Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, пишет The Guardian.
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