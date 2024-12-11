МК Jonas EkstrÃƒÂmer\Keystone Press Agency\Global Look Press Вооружённые формирования так называемой «сирийской оппозиции», которые недавно захватили власть в Дамаске, полгода назад сообщили Турции о своих планах начать масштабное наступление против официальных сирийских властей, сообщает Reuters.
Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России
Комментарии
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НОРА
Это же очевидно, надо меры принимать, избавляться от них срочно. Они нас ненавидят и не скрывают это!
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7 час.
Виктор Хованов
Похоже не понимают это (или им по ЮУХ) только те, кто засел в высших эшелонах власти - бенефициаров типа Затуллина и прочих министров труда, которые могут организовать только курьерскую службу в торговле.
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3 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Наша паскудо-либероидная интеллигенция во Власти надеется, что с помощью мигрантского агрессивного отребья они придут окончательно к «перестройке России в подстилку Запада». Образованные дебилы, страдающие тупостью именно от европейского образования, даже не догадываются, что эмигрантские диаспоры с толпой ММА-боевиков, ненавидят Запад и не отдадут свое завоевание в их мерзкие ручонки европеизаторов России. И возьмут власть в свои руки! Нас будут резать как свинец, а вас, господа интеллигенты, ждет участь мойщиков посуды, дворников! Самых яростных борцов из вас с «путинским режимом» ждут должности «капо» (надсмотрщиков) в концлагерях для недорезанных «русских свиней и рабов». Господа Затулины и Косяковы, вы первыми будете взывать: «когда же в Россию придет Тиран-Освободитель? Руки уже не терпят такого обилия моющих средств на кухне!». Так и будет, если …. Не убьешь в себе либерала! Либерализм создан для власти лжеобразованных подонков! Российская интеллигенция покрыла себя позором 200-летнего предательства своей страны. Раньше для разрушения нашей страны она звала британцев, французов и немцев, сегодня скатывается на помощь мигрантов! Позор!
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2 час.
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