Сотни вооруженных этнобанд захватят воинские части и полицию: «сирийский» сценарий отработали специально для России

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Вячеслав Зязев

Наша паскудо-либероидная интеллигенция во Власти надеется, что с помощью мигрантского агрессивного отребья они придут окончательно к «перестройке России в подстилку Запада». Образованные дебилы, страдающие тупостью именно от европейского образования, даже не догадываются, что эмигрантские диаспоры с толпой ММА-боевиков, ненавидят Запад и не отдадут свое завоевание в их мерзкие ручонки европеизаторов России. И возьмут власть в свои руки! Нас будут резать как свинец, а вас, господа интеллигенты, ждет участь мойщиков посуды, дворников! Самых яростных борцов из вас с «путинским режимом» ждут должности «капо» (надсмотрщиков) в концлагерях для недорезанных «русских свиней и рабов». Господа Затулины и Косяковы, вы первыми будете взывать: «когда же в Россию придет Тиран-Освободитель? Руки уже не терпят такого обилия моющих средств на кухне!». Так и будет, если …. Не убьешь в себе либерала! Либерализм создан для власти лжеобразованных подонков! Российская интеллигенция покрыла себя позором 200-летнего предательства своей страны. Раньше для разрушения нашей страны она звала британцев, французов и немцев, сегодня скатывается на помощь мигрантов! Позор!