Россия построила в долг школы в Таджикистане, но деньги строителям до сих пор не вернули

В 2022 году в Таджикистане к Дню знаний были построены пять российских школ. При этом возводившие здания таджикские строители заявляют, что заработанные деньги в полном объёме спустя год они так и не получили.
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