Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    О! Колоссаль! Натюрлищь!Глава МИД Хорвати...
  • С С
    Кааак страшно!!! Дед без бабок останется? Как же он дальше жить будет?Мусульманский сов...
  • valentina sergeeva
    Читаю и так и вижу украинских "хероев". Похоже, одни и те же у них наставники-то и методички! Уши США со всех сторон ...ЦАХАЛ ударил по ш...

Россия построила в долг школы в Таджикистане, но деньги строителям до сих пор не вернули

Россия построила в долг школы в Таджикистане, но деньги строителям до сих пор не вернули

В 2022 году в Таджикистане к Дню знаний были построены пять российских школ. При этом возводившие здания таджикские строители заявляют, что заработанные деньги в полном объёме спустя год они так и не получили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх