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Царьград

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Сотни русских программистов уволены на Западе одним махом. Рогозин обещал работу – Но есть условие

Сотни русских программистов уволены на Западе одним махом. Рогозин обещал работу – Но есть условие

IT-компания ABBYY одним махом избавилась от сотен своих сотрудников. Причём, только русских. Рогозин уже предложил им работу, назвав лишь одно условие.

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