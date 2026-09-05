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О беде с "Новой волной" Раймонд Паулс сказал лично

О беде с "Новой волной" Раймонд Паулс сказал лично

Публика недовольна конкурсом "Новая волна", видя очередное торжество в России, когда "страна пятый год бьётся за будущее".

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