О беде с "Новой волной" Раймонд Паулс сказал лично

Публика недовольна конкурсом "Новая волна", видя очередное торжество в России, когда "страна пятый год бьётся за будущее".
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