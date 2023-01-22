Эстонцы стали чаще покупать уцененные товары и продукты бюджетных торговых марок

Эстонцы вынуждены все чаще приобретать уцененные товары из-за снижения покупательской способности. В их потребительских корзинах появляются товары, купленные со скидкой, пишет газета Postimees, ссылаясь на результаты проведенного исследования.
Эстонцы вынуждены все чаще приобретать уцененные товары из-за снижения покупательской способности. В их потребительских корзинах появляются товары, купленные со скидкой, пишет газета Postimees, ссылаясь на результаты проведенного исследования.
Свежие комментарии