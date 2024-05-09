Лукашенко заявил, что был инициатором совместных с Россией учений с ядерным оружием

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это была его инициатива – предложить российскому лидеру Владимиру Путину провести совместные учения с тактическим ядерным оружием.
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