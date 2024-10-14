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Данила Козловский потерял миллионы после начала СВО

Данила Козловский потерял миллионы после начала СВО

Доходы его кинокомпании упали на 70%.Выручка кинокомпании Данилы Козловского упала на 70%: доходы в 2023 году составили всего 213,2 млн рублей, а чистая прибыль составила всего 7,2 млн рублей.

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