Венесуэльские сделки: в соцсети Трампа и в реальности

В американской компании Chevron подтвердили планы по расширению деятельности в Венесуэле Изображение сгенерировано ИИ Произошло это после того, как в прошлую среду министр энергетики США Крис Райт прибыл в Каракас и участвовал в церемонии, в ходе которой Chevron, итальянская нефтяная компания Eni и другие предприятия подписали допсоглашения с правительством этой южноамериканской страны.