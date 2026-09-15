НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

92 подписчика

Венесуэльские сделки: в соцсети Трампа и в реальности

Венесуэльские сделки: в соцсети Трампа и в реальности

В американской компании Chevron подтвердили планы по расширению деятельности в Венесуэле Изображение сгенерировано ИИ Произошло это после того, как в прошлую среду министр энергетики США Крис Райт прибыл в Каракас и участвовал в церемонии, в ходе которой Chevron, итальянская нефтяная компания Eni и другие предприятия подписали допсоглашения с правительством этой южноамериканской страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым