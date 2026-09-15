Венесуэльские сделки: в соцсети Трампа и в реальности

В американской компании Chevron подтвердили планы по расширению деятельности в Венесуэле Изображение сгенерировано ИИ Произошло это после того, как в прошлую среду министр энергетики США Крис Райт прибыл в Каракас и участвовал в церемонии, в ходе которой Chevron, итальянская нефтяная компания Eni и другие предприятия подписали допсоглашения с правительством этой южноамериканской страны.
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