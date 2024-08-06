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Лучше прогнозов: Мишустин сообщил о серьезном росте российской экономики

Лучше прогнозов: Мишустин сообщил о серьезном росте российской экономики

Российская экономика демонстрирует серьезный рост, который превышает прогнозные показатели. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

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