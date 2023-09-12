Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам

Валентин Щербаков

Зачем нам втирать мозги какими-то цифрами, бензин дорожает не по-детски, Миллер, Сечин, от бабла пухнут, а тут еще индусы ставят нам палки в экономику, да еще и свои условия выдвигают, сознички, понимаешь.... Надо прекратить поставки и пусть покупают дешевле из Ближнего Востока, уже не раз кидали наших умников, но сначала пусть рассчитаются с нами...