Эксперты объяснили желание Индии сократить закупки российской нефти @ Егор Алеев/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Индия обещает резко сократить закупку российской нефти, так как цена на ближневосточную нефть стала более привлекательной.
Индия грозит России сокращением закупок нефти по двум причинам
Комментарии
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Валентин Щербаков
Зачем нам втирать мозги какими-то цифрами, бензин дорожает не по-детски, Миллер, Сечин, от бабла пухнут, а тут еще индусы ставят нам палки в экономику, да еще и свои условия выдвигают, сознички, понимаешь.... Надо прекратить поставки и пусть покупают дешевле из Ближнего Востока, уже не раз кидали наших умников, но сначала пусть рассчитаются с нами...
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