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Ученая объяснила, почему ели и сосны не желтеют осенью

Ученая объяснила, почему ели и сосны не желтеют осенью

Ели, сосны и пихты не приобретают осеннюю желтизну потому, что плотный восковой налет на игольчатых листьях «запечатывает» зеленый пигмент — хлорофилл — на весь год, тогда как у листопадных пород он распадается перед приходом зимы .

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