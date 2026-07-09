Беглый боевик ВСУ ранил топором двух сотрудников ВСП в Виннице

В Винницкой области произошло нападение на представителей Военной службы правопорядка. Беглый военнослужащий вооруженных формирований Украины применил топор против сотрудников ВСП, проводивших розыск дезертиров.
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