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Коротко о главном

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Беглый боевик ВСУ ранил топором двух сотрудников ВСП в Виннице

В Винницкой области произошло нападение на представителей Военной службы правопорядка. Беглый военнослужащий вооруженных формирований Украины применил топор против сотрудников ВСП, проводивших розыск дезертиров.

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