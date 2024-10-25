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Мощный снегопад парализовал движение транспорта в Магадане

Мощный снегопад парализовал движение транспорта в Магадане

Магадан завалило снегом, в результате чего множество автомобилей увязло в сугробах. Как сообщают в пятницу, 25 октября, в МЧС Магаданской области, пожарные и спасатели оказывают помощь застрявшим водителям.

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