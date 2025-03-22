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Царьград

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Группировка 'Центр': 425 Потерь ВСУ в Красноармейске и Новопавловке

Группировка 'Центр': 425 Потерь ВСУ в Красноармейске и Новопавловке

Группировка "Центр" нанесла поражение семи украинским бригадам и полку, сообщив о потерях в 425 человек.

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