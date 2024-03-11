Португалия поворачивает направо - консервативные силы пришли к власти в еще одной стране

В Португалии, вслед за Словакией и Нидерландами, к власти пришли консервативные силы. И хоть победило движение "Демократический альянс", 17 % голосов набрала партия "Чега", название которой означает "Хватит".
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