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Царьград

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СК России предъявил обвинения приемной матери в истязании ребёнка

СК России предъявил обвинения приемной матери в истязании ребёнка

На Сахалине пятилетняя девочка госпитализирована после полугода издевательств приемной матерью. Возбуждено уголовное дело, расследуются недоработки профилактических органов и бездействие отца.

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