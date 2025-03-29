Путин и Дрозденко обсудили проект восстановления железной дороги от Пскова до Усть-Луга

Порт испытывает дефицит пропускной мощности железных дорог На встрече Владимира Путина с главой Ленобласти Александром Дрозденко обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры подходов к порту Усть-Луга.
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