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Царьград

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ФСБ задержала двух граждан за подготовку терактов на объектах ОПК

ФСБ задержала двух граждан за подготовку терактов на объектах ОПК

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух российских граждан, подозреваемых в сборе информации для терактов на объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, сообщает ФСБ.

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