ФСБ задержала двух граждан за подготовку терактов на объектах ОПК

В Пермском крае и Белгородской области задержали двух российских граждан, подозреваемых в сборе информации для терактов на объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, сообщает ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: вое...
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым