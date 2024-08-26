Предприятия Татарстана проходят аттестацию на отправку зерна в Китай

В этом году предприятия Татарстана активно проходят аттестацию на отправку зерна в Китай. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.
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