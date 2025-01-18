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Ротенберг о годовщине прорыва блокады Ленинграда: «Гордимся, что живем в городе, ставшем символом несгибаемой воли. Слава героям Ленинграда!»

«Один из самых важных дней в истории нашего родного города. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, соединившись юго-западнее Шлиссельбурга.

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