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ДумаТВ

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Чернышов предложил изменить требования к маркировке продуктов без сахара

Чернышов предложил изменить требования к маркировке продуктов без сахара

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил изменить требования к маркировке продуктов и не использовать обозначения «без сахара» и аналогичные формулировки для товаров, содержащих глюкозу, фруктозу, мед, патоку и другие источники сахаров.

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