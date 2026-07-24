Чернышов предложил изменить требования к маркировке продуктов без сахара

Заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов предложил изменить требования к маркировке продуктов и не использовать обозначения «без сахара» и аналогичные формулировки для товаров, содержащих глюкозу, фруктозу, мед, патоку и другие источники сахаров.
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