Иноагентам запретят становиться депутатами региональных парламентов

В Московской городской Думе разработан проект федерального закона, который запрещает иностранным агентам занимать должности депутатов законодательных органов субъектов РФ.
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