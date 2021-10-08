УСТЭК запустила в работу обновленную тепломагистраль по ул. Эрвье

Несмотря на то, что теплотрасса по ул. Эрвье достаточно новая, ей всего 12 лет, там регулярно фиксировались серьезные инциденты, для устранения которых УСТЭК требовалось ограничивать теплоснабжение потребителей данного района в зимнее время.