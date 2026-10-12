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Иркутск Сегодня

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Датчик, который спасает жизни: в 1826 домах Иркутской области установили пожарные извещатели

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области продолжает работу оперативный штаб. Его задача — следить за тем, как в регионе предупреждают пожары и гибель людей на них.

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