Зажали в Крынках на пятачке в километр: что готовит армия РФ «закрыв» ВСУ на данном направлении Ирэн ОрлонскаяПо информации издания «Военные хроники», ситуация на плацдарме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках, расположенном в Херсонской области, значительно ухудшилась после усиления огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.
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