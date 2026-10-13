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Аргументы недели

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Трамп заявил о достижении перемирия между Россией и Украиной по его личному указанию

Трамп заявил о достижении перемирия между Россией и Украиной по его личному указанию

Трамп объяснил, почему Россия и Украина «согласились» на перемирие. На вопрос журналиста о том, почему обе стороны отрицают какие-либо договорённости о прекращении огня, Трамп дал исчерпывающий ответ.

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