Трамп заявил о достижении перемирия между Россией и Украиной по его личному указанию

Трамп объяснил, почему Россия и Украина «согласились» на перемирие. На вопрос журналиста о том, почему обе стороны отрицают какие-либо договорённости о прекращении огня, Трамп дал исчерпывающий ответ.
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