Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«А че спирали нет?»: многодетная мама из Альметьевска получила оскорбления вместо решения жилищного вопроса

«А че спирали нет?»: многодетная мама из Альметьевска получила оскорбления вместо решения жилищного вопроса

Readovka.news Вот уже 7 лет женщина стоит в очереди, но улучшений не наблюдается. Многодетная мама-волонтер Галина (имя изменено) живет в небольшом доме в селе Новотроицкое Альметьевского района вместе с супругом и 7 детьми.

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Комментарии
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лина любимцева
Пусть эти вопрошающие СПРОСЯТ У СВОИХ МАТЕРЕЙ по поводу спиралей..
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14 час.
лл
лина любимцева
У нас в России НЕ СОЦ. ЗАЩИТА а СОЦ. ДИСКРИМИНАЦИЯ.   Они не защищают, а третируют, накалывают  и унижают. И так- по всей России!!
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14 час.
Семен Демин
Ну они же не таджики. Им спираль.
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14 час.

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