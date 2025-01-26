«А че спирали нет?»: многодетная мама из Альметьевска получила оскорбления вместо решения жилищного вопроса

Пусть эти вопрошающие СПРОСЯТ У СВОИХ МАТЕРЕЙ по поводу спиралей..

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лина любимцева

У нас в России НЕ СОЦ. ЗАЩИТА а СОЦ. ДИСКРИМИНАЦИЯ. Они не защищают, а третируют, накалывают и унижают. И так- по всей России!!