Терапевт назвал причины тяги ко сну днем

Тяга ко сну днем может быть связана как с заболеваниями, так и с особенностями образа жизни человека, рассказал «Известиям» невролог, мануальный терапевт, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев 7 апреля.
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