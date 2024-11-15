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Закон, порядок, государство

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На Камчатке прекращено российское гражданство уроженца Узбекистана, не вставшего на воинский учёт

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю установлен факт нарушения российского законодательства 27-летним уроженцем Республики Узбекистан.

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