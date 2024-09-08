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Закон и Порядок

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На протест в поддержку Илона Маска вышли десятки тысяч бразильцев

На протест в поддержку Илона Маска вышли десятки тысяч бразильцев

Блокировка соцсети X в Бразилии расколола общество: мнение бразильцев разделились примерно поровну. Вышедшие в Сан-Паулу протестующие обвинили Верховный суд в попытке заглушить голоса консерваторовФото: Jorge Silva / Reuters Десятки тысяч жителей Бразилии вышли на демонстрацию в центре Сан-Паулу против решения Верховного суда заблокировать соцсеть X на территории страны, пишут Financial Times и Wall Street Journal.

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