Бочаров: в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелся НПЗ

В Волгоградской области из-за украинской атаки БПЛА возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. О происшествии сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова были опубликованы в Telegram-канале администрации области.
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